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Политика

Устроить России «Перл-Харбор» и «взорвать мост» призвали на Украине

Украинский политолог Зиновий Свереда призвал киевские власти разработать стратегию военного освобождения Крыма и Донбасса, сообщает РИА «Новости».

"Перл Харбор". В фильме летающая на самолета парочка мило сюсюкается. В жизни этого не может быть - шум от рева мотора слишком сильный.
"Перл Харбор". В фильме летающая на самолета парочка мило сюсюкается. В жизни этого не может быть - шум от рева мотора слишком сильный.
www.factroom.ru

Свереда отметил, что действующее нормандское соглашение по урегулированию донбасского конфликта «завело в никуда».

При этом, подчеркнул он, Германия и Франция не раз занимали «неоднозначную позицию на переговорах», поэтому к диалогу по Украине необходимо подключить США и Великобританию.

«Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров», — заявил в эфире телеканала «Прямой» доктор социальной экономики.

В качестве «конкретных мер» Свереда предложил «взорвать Керченский мост», а российскому флоту «устроить новый Перл-Харбор».

«Реальная оборона — это патриотическая сознательность, нежелание народа сдаваться на каких бы то ни было условиях, восстановление своей армии и даже создание своих космических войск», — добавил политолог.

Ранее украинский дипломат Бессмертный захотел силой отобрать Крым и призвал разработать военную операцию.

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