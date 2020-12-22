Устроить России «Перл-Харбор» и «взорвать мост» призвали на Украине

Свереда отметил, что действующее нормандское соглашение по урегулированию донбасского конфликта «завело в никуда».
При этом, подчеркнул он, Германия и Франция не раз занимали «неоднозначную позицию на переговорах», поэтому к диалогу по Украине необходимо подключить США и Великобританию.
«Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров», — заявил в эфире телеканала «Прямой» доктор социальной экономики.
В качестве «конкретных мер» Свереда предложил «взорвать Керченский мост», а российскому флоту «устроить новый Перл-Харбор».
«Реальная оборона — это патриотическая сознательность, нежелание народа сдаваться на каких бы то ни было условиях, восстановление своей армии и даже создание своих космических войск», — добавил политолог.
Ранее украинский дипломат Бессмертный захотел силой отобрать Крым и призвал разработать военную операцию.