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Политика

Украинский дипломат Бессмертный захотел силой отобрать Крым

Экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу Роман Бессмертный призвал захватить Крым при помощи военной операции, сообщает РИА «Новости».

Ласточкино гнездо (Крым)
Ласточкино гнездо (Крым)
CC0

Бессмертный в эфире телеканала ATR заявил, что после потери полуострова Украина могла мирно восстановить контроль над территорией.

«После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем — возращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить — возвращение этих территорий силой», — сказал дипломат.

По его мнению, сначала Киеву необходимо выселить с полуострова всех «лояльных».

«А дальше — заняться тем, чтобы решать эту проблему путем построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций», — завершил свою идею Бессмертный.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал области Украины, которые после «небольшой войны» войдут в состав России.

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