Украинский дипломат Бессмертный захотел силой отобрать Крым

Бессмертный в эфире телеканала ATR заявил, что после потери полуострова Украина могла мирно восстановить контроль над территорией.
«После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем — возращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить — возвращение этих территорий силой», — сказал дипломат.
По его мнению, сначала Киеву необходимо выселить с полуострова всех «лояльных».
«А дальше — заняться тем, чтобы решать эту проблему путем построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций», — завершил свою идею Бессмертный.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал области Украины, которые после «небольшой войны» войдут в состав России.