Украинский дипломат Бессмертный захотел силой отобрать Крым

Бессмертный в эфире телеканала ATR заявил, что после потери полуострова Украина могла мирно восстановить контроль над территорией.

«После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем — возращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить — возвращение этих территорий силой», — сказал дипломат.