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Политика

Жириновский назвал области Украины, которые после «небольшой войны» войдут в состав России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что около 80% Украины необходимо включить в состав России, сообщает URA.RU.

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
duma.gov.ru

Такое заявление Жириновский сделал во время выступления в Госдуме.

«Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Ровно — это новое государство и в ЕС берут, и в НАТО. A 70%, даже 80% остальной Украины, — это в состав России, как области», — на две неравные части поделил политик соседнее государство.

После этого Жириновский на словах нарисовал целый театр боевых действий в Европе — стремительный и победоносный.

«Чтобы области вошли в состав России, Украина должна пойти на штурм Луганской и Донецкой Народных Республик. Россия мобилизует собственную армию. После разгрома украинской армии им на помощь придут польские военные, которые также потерпят поражения от России», — заглянул в альтернативное будущее лидер ЛДПР.

Ранее Жириновский поспорил на ящик пива, что до конца 2020 года Белоруссия войдет в состав России. Остался месяц.

Кстати, в январе 2019 года он пообещал подготовить поправки в Конституцию, которые позволят пополнять Россию различными странами.

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