Жириновский назвал области Украины, которые после «небольшой войны» войдут в состав России

Такое заявление Жириновский сделал во время выступления в Госдуме.
«Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Ровно — это новое государство и в ЕС берут, и в НАТО. A 70%, даже 80% остальной Украины, — это в состав России, как области», — на две неравные части поделил политик соседнее государство.
После этого Жириновский на словах нарисовал целый театр боевых действий в Европе — стремительный и победоносный.
«Чтобы области вошли в состав России, Украина должна пойти на штурм Луганской и Донецкой Народных Республик. Россия мобилизует собственную армию. После разгрома украинской армии им на помощь придут польские военные, которые также потерпят поражения от России», — заглянул в альтернативное будущее лидер ЛДПР.
Ранее Жириновский поспорил на ящик пива, что до конца 2020 года Белоруссия войдет в состав России. Остался месяц.
Кстати, в январе 2019 года он пообещал подготовить поправки в Конституцию, которые позволят пополнять Россию различными странами.