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30 января
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Политика
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ЛДПР подготовит поправки в Конституцию о вступлении стран в состав России

ЛДПР собирается подготовить поправки в Конституцию РФ, чтобы предусмотреть возможность вступления в состав России других государств. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский, сообщает РИА Новости.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

«В Конституции (Основном законе) ФРГ такая статья была, и ГДР воспользовалась ею в 1990 году, чтобы объединиться с Западной Германией. Кто же к нам придет, если нашим законом это не предусмотрено?», — написал Жириновский в своем Telegram.

Он добавил, что необходимо уточнить в законодательстве роль миграционной службы, чтобы ФМС способствовала привлечению в Россию людей, а не воспринималась как репрессивный орган.

Жириновский считает, что нужно помочь вернуться не только территориям, но людям. «Ведь миллионы уехали и жалеют об этом, миллионы стали иностранцами в 1992 году и мечтают вернуться на родину. Мы должны помочь им, помочь воссоединиться русскому народу», — отметил лидер ЛДПР.

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