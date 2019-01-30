ЛДПР подготовит поправки в Конституцию о вступлении стран в состав России

ЛДПР собирается подготовить поправки в Конституцию РФ, чтобы предусмотреть возможность вступления в состав России других государств. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский, сообщает РИА Новости.

«В Конституции (Основном законе) ФРГ такая статья была, и ГДР воспользовалась ею в 1990 году, чтобы объединиться с Западной Германией. Кто же к нам придет, если нашим законом это не предусмотрено?», — написал Жириновский в своем Telegram.

Он добавил, что необходимо уточнить в законодательстве роль миграционной службы, чтобы ФМС способствовала привлечению в Россию людей, а не воспринималась как репрессивный орган.

Жириновский считает, что нужно помочь вернуться не только территориям, но людям. «Ведь миллионы уехали и жалеют об этом, миллионы стали иностранцами в 1992 году и мечтают вернуться на родину. Мы должны помочь им, помочь воссоединиться русскому народу», — отметил лидер ЛДПР.