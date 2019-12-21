Отношения человека и крысы тысячи лет были — хуже некуда. Грызуны пожирали тонны продовольствия, произведенного руками человека, устраивали аварии и распространяли заразу. Человек платил им по полной: ловил, травил и называл порождением дьявола. Но в конце XX века что-то изменилось: люди обнаружили в этой зверюшке много любопытного и даже трогательного. О жизни и необычайных приключениях символа года-2020 — наша история.

Краткое содержание

Досье

Крыса. CC0 ФИО: крыса норвежская (серая), крыса черная, босави и другие. Клички. Пасюк, курако, щур. Приметы. Неравномерно серая («агути»), иногда с рыжинкой, черная, белая, пестрая. Особые приметы. Голый хвост, плохое зрение. Место жительства: планета Земля. Характер: стойкий. Интеллект: выше среднего. Подозревается: в гибели динозавров. Обвиняется: в причинении смерти по неосторожности только в XIV веке 25 млн человек; хищении чужого имущества организованной группой в особо крупном размере; уничтожении и повреждении чужого имущества, повлекшем особо тяжкие последствия.

1. Виновна в убийстве по неосторожности

Будь у человечества возможности, он бы давно свел с лица земли всех крыс до последнего хвоста — ну просто по совокупности совершенных перед ним преступлений.

Взять только XIV век. Население Европы понесло чудовищные потери от чумы — в мир иной отправилось около трети жителей, или 25 млн человек. Виновником болезни определили крысу — пишут, что какой-то епископ назвал ее порождением дьявола, а другой отлучил от церкви (хотя, конечно, вряд ли церковная крыса была добросовестной прихожанкой).

Между тем, чумную палочку переносят не сами крысы, а их блохи. А этих насекомых долгое время никто даже не пытался записать в соучастники преступления. Более того, ученые теперь считают, что в той эпидемии виноват другой грызун: песчанка.

Правда, крыс это не очень-то реабилитирует.

Крыса. visualhunt.com

Во-первых, нет сомнений в том, что серая крыса в компании с ее блохами потрудилась над распространением чумы уже в XIX веке. Во-вторых, болезни они все же переносят и лично — медики насчитали 40 опасных инфекций, которые могут перейти от нее к человеку.

В 2017 году в США крысы из 31 крысятника заразили 17 человек в 11 штатах вирусом. Болезнь выражалась как в форме подобной легкому гриппу, так и в виде почечной недостаточности — медики считают, что эта зараза вполне может довести больного до смерти.

2. Необычайно любвеобильна

Но сколько бы ни уничтожало человечество крыс, их не просто много — очень много. Перепись «крысонаселения», понятно, никто, не проводит. Но у биологов есть свои методы подсчета.

И вот они говорят: в теплых странах на одного человека приходится по 3−4 крысы (а некоторые считают, что и 9!). А в Нью-Йорке соотношение один к одному. Вот и думайте, кто у нас царь природы — человек или крыса.

Крыса. creativecommons.org

А все почему? Эти грызуны чрезвычайно плодовиты и любвеобильны. Способностью к рождению малышей они обладают уже в трехмесячном возрасте, хотя обычно «щенятся» (или «крысятся»?) ближе к году.

И в период фертильности спариваются до 500 раз (!) с разными кавалерами. Недели через три после этого увлекательного занятия на свет появляется от 6 до 20 младенцев. По некоторым подсчетам, лишь за 2−3 года своей коротенькой жизни крыса способна произвести на свет до 6 тыс. потомков. И каждый из этих «плодов любви» тоже наплодит не меньше — только дай.

Причем голод им не грозит: на складах и в погребах человека всегда найдется, чем поживиться.

3. Подозревается в уничтожении динозавров

Что говорить, крыса — плохой сосед для человека. Испортить фигуру она не боится, к тому же голодать не способна (3−4 дня без пищи для нее приговор). Поэтому все время ищет, чем бы подзакусить. За год она способна сожрать до 10 кг продуктов. А еще больше испортить.

Много лет назад американцы провели эксперимент: на продуктовом складе предоставили крысам полную свободу на два месяца. Не исключаем, что после подведения итогов им пришлось в больших дозах принимать успокоительное.

Оказалось, грызуны съели или перепортили сотни мешков кофе, 14 тонн муки, 200 тонн сахара и все пачки макаронов прямо с картонной упаковкой.

Ученые теперь сильно подозревают, что именно крысы виновны в исчезновении динозавров: они вполне могли высасывать содержимое отложенных яиц, тем самым прервав славный род древних пресмыкающихся. Впрочем, это только версия, и вовсе не обязательно ей верить.

Крыса. visualhunt.com

4. Грызет всё , что попадется

И ведь беда не только в хорошем аппетите нашей героини. Крысе нужно все время стачивать зубы — ведь ее резцы постоянно растут со скоростью до 2−3 мм в неделю. И не дай бог, если им попадется на зубок что-нибудь суперважное!

Однажды в Японии крыса остановила 16 железнодорожных эшелонов на линии Токио-Осака. Следствие по делу показало: мерзавка прогрызла кабель сигнализации и выключила светофоры.

В доме знакомого altapress.ru крыса по имени Крыся погрызла кнопки телефона, клавиатуру «Мака» и добралась до компьютерной мыши. Битва крысы и мыши закончилась приобретением новых и недешевых периферийных устройств, а хулиганку ненадолго поместили в изолятор — клетку.

Изолировать ее — единственный выход, ведь спрятать от этой твари что-либо едва ли возможно. Она без труда запрыгивает на высоту до метра, пробирается между вертикальными поверхностями к цели, передвигается по трубам. И при этом легко запоминает самый извилистый путь, чувствуя себя комфортно в городских коммуникациях.

Крыса. visualhunt.com

5. Отличается сообразительностью

И все же секрет успеха этого вида — во многом в ее сообразительности. Не просто ж так польский зоолог Мирослав Гущ назвал его интеллигентом животного мира.

Вот сюжет: ловушка для крысы с отравленной приманкой. Думаете, конец грызуну? Как бы не так. Крысы к новинкам питания относятся подозрительно. И если на отраву попались их бедные товарищи, остальные быстро смекнут, в чем дело, и не тронут приманку.

Некоторые ученые даже уверены: крысы намеренно посылают дегустировать приманку своих подруг, стоящих на нижних ступеньках иерархии. А если те отправились к праотцам, старые опытные животных испачкают ядовитый корм пометом.

Более того, наблюдатели отмечают: они способны даже вытрясти опасную приманку из крысоловки и закопать ее в землю — чтобы беспечная молодежь не подвергалась опасности.

Крыса. visualhunt.com

6. Способна на взаимопомощь

Есть мнение, что в природе каждый сам за себя, выживает сильнейший и т. п. Все это — большое упрощение. И крысы — тому подтверждение.

Нейробиолог Пегги Мейсон из Чикагского университета с удивлением обнаружил, что крысы помогают друг другу, если какая-то из них окажется в беде. Что лежало в основе его выводов, неясно, но он пришел к выводу: у крыс есть сочувствие друг к другу.

В том, что в крысином обществе практикуют взаимопомощь, убедились и другие ученые. Они сообщают: у крыс существуют ясли для малышей и своего рода «дом престарелых» — снабжение пищей старых слепых животных. Отмечено даже, что в случае опасности старых крыс провожают в укромное место.

Впрочем, при всём при этом крысы могут без зазрения совести сожрать больного сородича. Да, крысы — каннибалы. Злодейка-мать тоже, не колеблясь, съедает своих слабых и больных деток. Но зато по отношению к остальным заботлива и держит гнездо в чистоте.

7. Видит сны и умирает от стресса

Исследователи утверждают: крысы видят сны. Хихикают, когда их щекочут. Скрежещут зубами от удовольствия, когда их гладят — также, как мурлычут кошки. Они способны выразить на своей мордашке удовольствие и счастье. Хотите верьте, хотите нет.

Про дрессированных крыс и вовсе рассказывают чудеса: они будто бы могут чинно пить чай за общим столом, подать шлепанцы, стоять на часах с «ружьем"-щепочкой за спиной. И падать замертво, если ребенок направит в их сторону игрушечный пистолет. Кто бы ещё раскрыл секрет их дрессировки…

Крысы — из немногих животных планеты, способных умереть от психологического давления. А убивает их собрат по виду — например, когда в колонию приходит чужак.

Вот как это описывают: глава колонии кружит вокруг своей жертвы, вздыбив шерсть и щелкая зубами. Гость лежит, не вставая и прерывисто дыша. Агрессор ходит вокруг жертвы — и она умирает от стресса через несколько трудных часов.

Крыса. visualhunt.com

8. Может водить машину

О необычайной натуре этих животных говорит и эксперимент, недавно проведенный учеными из университета Ричмонда — командой профессора Келли Ламберт, которая построила маленькие автомобильчики.

Шасси и трансмиссию сделали из комплекта автомобиля-робота, а прозрачный пластиковый контейнер для еды стал кузовом. Объяснить крысам идею руля и педалей было слишком сложно. Поэтому управление упростили. Крысе надо было встать на тарелочку и ухватиться за медный прут — за счет этого замыкалась цепь — и двигатели включались.

Парадокс — но крысы научились водить машину. Достаточно было трех пятиминутных сеансов в неделю в течение восьми недель. Естественно, использовалось и лакомство. Характерно, что более обучаемыми были те, которые жили до этого в сложной среде — многоуровневых клетках с разными предметами для игр.

Крысу учат водить автомобильчик. arstechnica.com

9. Бывает гигантской

Обычный человек под крысой понимает самый распространенный на планете вид — норвежскую, или серую (пасюка), и ее окультуренного родственника, которого разводят в домах.

Ходят легенды, что эти существа вырастают чуть ли не до размеров кошки. Это неправда — пасюки не вырастают. Самые крупные из них редко достигают 50 сантиметров с учетом хвоста и набирают 450 граммов.

Но… В природе-то существует не только этот вид крысы. В Новой Гвинее во время съемок BBC фильма о природе в 2009 году в кратере вулкана Босави обнаружили совершенной новый вид.

Ее назвали шерстистой крысой босави. Это чудо природы достигает 82 сантиметров (включая хвост). Весит такая «крысавица» около 1,4 кг. И она совсем не боится человека, которого никогда за время вулканической жизни не видела.

10. Настоящий домосед

За всю историю жизни рядом с человеком крысы совершили головокружительные путешествия — на кораблях и поездах они заселили почти всю планету. Но биологи все же утверждают: они домоседы.

Нет, иногда на них нападает зуд странствий. К примеру, в 1966 году сотни тысяч крыс в Таиланде ни с того ни с сего массово разгуливать по стране и переплывать реки. Но, как говорится, исключение лишь подтверждает правило.

В советское время один ученый пометил черных крыс, живущих в абхазском лесу. Два месяца слежки показали: крысы не отваживались удаляться от гнезда и на полсотни метров.

Серые крысы, за которым подглядывали в Волгограде, были чуть смелее — могли оторваться от родного дома на 100−120 метров. Но при достаточном количестве съестного и они стойко придерживаются обжитого места. В общем, дом, милый дом.

Крыса. creativecommons.org

11. Умеет взять за душу

Символ года-2020, крысу, многие ненавидят. И есть за что. Однако в Индии в штате Раджастан есть храм Карни Мата, в котором крысам поклоняются и приносят жертвоприношения. Тут все дело в философии: индусы считают, что это — их умершая родня.

В храме этих зверей — по меньшей мере 250 тысяч. За ними ухаживают, кормят зерном, кокосовыми орехами и молоком. Паломники считают за честь разделить с ними трапезу — правда, из-за высококалорийной диеты у них развивается диабет.

В последние пару десятилетий крысы стали домашними любимцами. Все они — потомки обычной серой (норвежской) крысы, подвергнутые селекции.

Кстати, за рубежом для любителей разводить это «порождение дьявола» вывели несколько пород. Есть стандартные крыс с короткой блестящей шерсткой, «рекс» с вьющейся (и волнистыми усами-вибриссами), «атлас» с тонкой и длинной, щетинистая — с грубой и жесткой.

Крыса. creativecommons.org

Но это не все! Ещё есть и порода бесхвостых (вроде кошки с острова Мэн) и безволосых крыс (вроде сфинкса). А самая популярная за рубежом порода — дамбо: ушки таких крыс расположены сбоку, а не сверху…

… К ним привязываются и терпят все их шалости, порой совершенно невыносимые. Их голые крохотные лапки с ноготками, нежность к хозяину и любовь к мороженому будят у человека теплые чувства. Самое неприятное в этом — их короткий жизненный путь: два-три года. Маленькие мерзавки хватают за душу и их скорый уход из жизни — поистине душераздирающая история.

Примечание. При подготовке материала использованы книга С. Стариковича «Соседи человека. Самые обычные животные», публикации в изданиях ArsTechnica, Wahington Post, National Geographic и Википедия.