Неожиданное исследование: ученые из сибирского города доказали пользу поп-итов и сквишей для детей

В новосибирском НИИ гигиены, ученые, вопреки общественному мнению, доказали положительное влияние популярных современных игрушек на психику детей, сообщают на сайте института.

По их мнению, симпл-димплы, мялки, поп-иты и прочие антистрессы помогают детям справится с тревогой.

«После ежедневный игры детей с „пупырками“, у них заметно снижался уровень стресса и повышалась способность к обучению. Благодаря мелкой моторике игрушки способны расслабить ребенка и правильно воздействовать на его центральную нервную систему», — уточняют специалисты.

Исследователи рассказывают, что подлежат изучению показатели концентрации внимания, настроения, аппетита и потребность в вербальном общении.

В России методики по использованию антистресс-игрушек в детских коллективах пока нет. Ученые предлагают внедрить такую «систему расслабления» взамен телефонов для подростков.

Ранее ученые провели исследование, почему полезно пить йодированную воду.