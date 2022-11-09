Почему полезно пить йодированную воду

О важности этого микроэлемента говорят учёные и врачи. Проведенные научные исследования тоже доказывают его значение для здоровья человека.

Во многих школах, где дети пьют из кулера, всё чаще можно встретить обогащенную бутилированную воду — с йодом, фтором и селеном. И вроде все мы слышали о пользе того же йода. Но в чём именно она заключается? И есть ли вообще смысл пить такую воду?

В Роспотребнадзоре также озабочены вопросом йододефицита: в ведомстве предлагают решить эту проблему, добавив в меню образовательных, в том числе дошкольных учреждений продукты и воду с йодом. О проекте закона неоднократно писали весной этого года.

«Детям в возрасте от 4 до 12 лет, кроме приёма йодированной поваренной соли, необходима йодопрофилактика путём регулярного длительного приёма обогащённых йодом продуктов питания и питьевой воды», — говорится в статье.

О том, что проблема йододефицита актуальна для Алтайского края, говорит и детский эндокринолог клиники «Здоровое поколение» Константин Шошин. Пожалуй, это и так все знают. А вот как этот дефицит влияет на организм, многие упускают, из-за чего и пренебрегают рекомендациями врачей.

Дефицит йода снижает умственные способности ребёнка, замедляя интеллектуальное развитие. Кроме того, этот микроэлемент необходим для полноценной работы мышц, сердца, нервных клеток и костеобразования. Соответственно, его недостаток отражается на этих процессах, что особенно важно, когда маленький организм только набирает силу, стремится развиваться, испытывая большую нагрузку.

«Йод не появляется в организме просто так. Чтобы избежать дефицита, стоит придерживаться профилактики — индивидуальной или массовой. Индивидуальная выражается в применении лекарственных препаратов, которые назначает врач. Массовая — в употреблении продуктов питания и воды, обогащённых йодом», — подчеркнул эндокринолог.

Йод в воде — не виден, то есть, определить самостоятельно его наличие и то, достаточна ли его концентрация, невозможно. И как тогда удостовериться, что продукт действительно содержит микроэлемент, и это положительно сказывается на здоровье? На этот вопрос ответил представитель крупного производителя питьевой воды в регионе — компании «Легенда жизни».

«Мы провели клинические исследования с участием школьников, результаты которых подтвердили: употребление воды с йодом на регулярной основе повышает обеспеченность организма данным микроэлементом», — рассказала главный специалист по качеству, кандидат химических наук Ольга Варнавская.

Также исследования показали, что йод лучше усваивается, если в составе воды находится селен. Она нормализует содержание йода в организме уже через пять недель. Об этом свидетельствует исследование «Применение воды питьевой артезианской натуральной физиологически полноценной по макроэлементному составу „Легенда“ с добавлением йода для проведения профилактики йоддефицитных состояний».

Так что пейте воду с йодом, это полезно.

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