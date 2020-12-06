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Новая и интересная версия происхождения Луны появилась у британских ученых

Луна могла образоваться в результате столкновения Земли с гипотетической планетой Тейя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Лунное затмение
Лунное затмение
СС0

Британские ученые пришли к выводу, что Луна образовалась примерно 4,5 млрд лет назад.

При этом исследователи полагают, что спутник Земли состоит из обломков, возникших после столкновения нашей планеты с Тейей.

«Это не является окончательным доказательством происхождения Луны, однако представляет многообещающий этап в понимании того, как мог образоваться спутник Земли», — отмечают ученые.

Тейя — гипотетическая планета, образовавшаяся 4,6 млрд лет назад, как и другие планеты Солнечной системы, которая могла иметь схожий с Марсом размер.

Гипотетическая планета названа в честь Тейи — одной из сестер-титанид в древнегреческой мифологии, матери Гелиоса, Эос и Селены (богини Луны).

Ранее исследователи рассказали о втором светиле в нашей Солнечной системе.

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