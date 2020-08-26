О втором светиле в нашей Солнечной системе рассказали исследователи

Существование второго светила в нашей Солнечной системе миллиарды лет назад может объяснить ее некоторые загадки, говорится в исследовании, опубликованном в New Scientist .

Существование второго светила могло бы объяснить, как Солнечная система обзавелась самыми удаленными от нынешнего Солнца объектами. Речь идет о гипотетической девятой планете.

Ученые Гарварда подсчитали, что если Солнце было частью бинарной системы, гравитационное притяжение распространялось бы на большее расстояние, пишет bfm.ru. Это объяснило бы существование удаленных небесных объектов, таких как облако Оорта, природа которого остается загадкой.

Точно так же подтверждается гипотеза существования девятой планеты. Более половины похожих на нашу солнечных систем имеют две звезды.

Второй спутник Земли

Малый астероид 2020 CD3 стал на время естественным спутником Земли, объявила ранее Смитсоновская астрофизическая обсерватория.

Его размер составляет не более 6 метров.

Космический объект входит в группу астероидов Амуров или Аполлонов, предполагают исследователи.

Орбитальная подкова

В 2015 году сообщалось о еще одном — помимо Луны — естественном спутнике Земли. Он отличается от большой Луны тем, что полный оборот вокруг Земли совершает за 789 лет.

Орбита своей формой похожа на подкову, и находится на удалении, сравнимой с расстоянием от Земли до Марса.

Спутник не может приблизиться к нашей планете ближе, чем на 30 млн километров — это в 30 раз дальше расстояния до Луны. Естественным спутником Земли является околоземный астероид Круитни.