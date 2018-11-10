11 ноября к Земле приблизится «комета смерти»

Астероид 2015 TB145 приблизится к Земле 11 ноября, космический объект подойдет к планете на расстояние в 38 миллионов километров, пишет РИА Новости.

Этот астероид 2015 TB145 попал в поле зрения ученых в 2015 году, когда пролетел на расстоянии около полумиллиона километров от Земли. Тогда астрофизикам удалось сделать несколько фотографий.

По мнению специалистов NASA, астероид представляет собой мертвую комету. Из-за формы, напоминающей человеческий череп, небесное тело получило название «комета смерти».

Нынешняя встреча с астероидом не представляет угрозы для Земли из-за незначительного размера объекта и большого расстояния, оворяят ученые. В следующий раз «комета смерти» приблизится к Земле не ранее 2082 года.