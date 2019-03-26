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Парад планет в марте 2019: что это такое и как влияет на Землю

В конце марта 2019 года несколько планет Солнечной системы расположились в одной стороне от Солнца. Астрономы называют такое положение малым парадом планет. Рассказываем, в чем суть этого явления, какие космические «соседи» в нем участвуют и может ли парад планет вызвать катаклизмы на Земле.

Луна. Космос.
Луна. Космос.
СС0

Что такое парад планет?

Парад планет — это астрономическое явление. Его суть заключается в том, что несколько планет Солнечной системы оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе.

При этом они находятся довольно близко друг к другу на небосводе, но не на одной линии. Ситуация, когда несколько планет оказываются точно на одной прямой со светилом и Землей возможна раз в миллионы лет, уточняет astronet.ru.

А что такое малый парад планет?

Во время малого парада планет в одном секторе по одну сторону от Солнца оказываются 4 планеты. Это могут быть Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и Меркурий, пишет planetarium-moscow.ru.

Космос. Метеор. Метеорит
Космос. Метеор. Метеорит
ССО

Парад планет 2019: что о нем известно?

В марте 2019 года в южной стороне от Солнца расположились Меркурий, Венера, Юпитер и Сатурн.

К сожалению, увидеть Венеру и Меркурий невозможно: они скрываются в солнечных лучах.

При ясной погоде, 27 марта может будет наблюдать сближение Луны с Юпитером, а 29 марта — с Сатурном.

Земля из космоса. МКС.
Земля из космоса. МКС.
СС0

Как парад планет влияет на Землю и людей?

СМИ зачастую связывают парады планет с возможными катастрофическими событиями на Земле. Это не имеет под собой реальных оснований. Гравитационное воздействие других планет на Землю минимально, сообщает astronet.ru.

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