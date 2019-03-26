Парад планет в марте 2019: что это такое и как влияет на Землю

Что такое парад планет?
Парад планет — это астрономическое явление. Его суть заключается в том, что несколько планет Солнечной системы оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе.
При этом они находятся довольно близко друг к другу на небосводе, но не на одной линии. Ситуация, когда несколько планет оказываются точно на одной прямой со светилом и Землей возможна раз в миллионы лет, уточняет astronet.ru.
А что такое малый парад планет?
Во время малого парада планет в одном секторе по одну сторону от Солнца оказываются 4 планеты. Это могут быть Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и Меркурий, пишет planetarium-moscow.ru.
Парад планет 2019: что о нем известно?
В марте 2019 года в южной стороне от Солнца расположились Меркурий, Венера, Юпитер и Сатурн.
К сожалению, увидеть Венеру и Меркурий невозможно: они скрываются в солнечных лучах.
При ясной погоде, 27 марта может будет наблюдать сближение Луны с Юпитером, а 29 марта — с Сатурном.
Как парад планет влияет на Землю и людей?
СМИ зачастую связывают парады планет с возможными катастрофическими событиями на Земле. Это не имеет под собой реальных оснований. Гравитационное воздействие других планет на Землю минимально, сообщает astronet.ru.