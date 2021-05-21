Потных или сладких? Эксперт рассказал, каких россиян предпочитают комары

Марьинский отметил, что комары не летят на определенную группу человеческой крови — для них важны совсем другие параметры.
«Для них важен запах, который исходит от человека, и тепло. Можно услышать много полумифических рассказов, что люди с какой-то группой крови привлекают комаров, но на самом деле все несколько проще. Если человек активно потеет, то комарам его легче найти», — объяснил сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии.
Однако это не значит, что комары «липнут» только к спотевшим людям, а остальных облетают стороной.
«Когда люди идут в группе, например, по лесу или сидят на веранде, пьют чай, то после того, как комары уже нашли группу людей, они не очень выбирают, кого кусать, а кого нет», — подчеркнул эксперт.
Марьинский не исключает, что у комаров есть предпочтения, но порой они не настолько ярко выражены и комары кусают всех подряд — не сортируя на «потных или сладких».
Ранее ученые ради эксперимента решили выпустить на волю 750 млн генетически модифицированных комаров.