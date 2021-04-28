Ученые решили выпустить на волю 750 млн генетически модифицированных кровососов

В ходе эксперимента будет выпущено около 750 млн самцов комаров в попытке обуздать популяцию инвазивных, переносящих различные болезни насекомых.
Однако многие жители недовольны тем, что они стали частью того, что некоторые называют «экспериментом в Парке Юрского периода».
Проект
Проект был запущен для борьбы с комарами. Они передают денге, вирус Зика и желтую лихорадку, пишет bfm.ru.
Также может передавать и другие потенциально смертельные заболевания людям и животным.
Модифицированные комары успешно обеспечили значительное подавление диких видов комаров в других регионах и не причиняют вреда полезным насекомым, таким как пчелы и бабочки.
Проект получил одобрение Агентства по охране окружающей среды США.
В Антарктике
Ранее сообщалось, что кровососы атаковали Антарктиду, ученые в панике.
Кровососущие насекомые «колонизировали» антарктический остров Кинг-Джордж. Там находятся семь исследовательских станций, в том числе российская Беллинсгаузен.
Раньше такой проблемы в Антарктиде не было. Комаров завезли туристы, у которых Кинг-Джордж популярен. Для комаров разработали специальные ловушки, а в строении, которое обжили комары, идет санитарная обработка.