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Жизнь

Ученые решили выпустить на волю 750 млн генетически модифицированных кровососов

Жители Флориды (США) пришли в ярость, узнав, что ученые готовятся выпустить на волю сотни миллионов генетически модифицированных комаров, пишет The Telegraph.

Комары.
Комары.
СС0

В ходе эксперимента будет выпущено около 750 млн самцов комаров в попытке обуздать популяцию инвазивных, переносящих различные болезни насекомых.

Однако многие жители недовольны тем, что они стали частью того, что некоторые называют «экспериментом в Парке Юрского периода».

Проект

Проект был запущен для борьбы с комарами. Они передают денге, вирус Зика и желтую лихорадку, пишет bfm.ru.

Также может передавать и другие потенциально смертельные заболевания людям и животным.

Модифицированные комары успешно обеспечили значительное подавление диких видов комаров в других регионах и не причиняют вреда полезным насекомым, таким как пчелы и бабочки.

Проект получил одобрение Агентства по охране окружающей среды США.

В Антарктике

Ранее сообщалось, что кровососы атаковали Антарктиду, ученые в панике.

Кровососущие насекомые «колонизировали» антарктический остров Кинг-Джордж. Там находятся семь исследовательских станций, в том числе российская Беллинсгаузен.

Раньше такой проблемы в Антарктиде не было. Комаров завезли туристы, у которых Кинг-Джордж популярен. Для комаров разработали специальные ловушки, а в строении, которое обжили комары, идет санитарная обработка.

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