Потока Ориониды: жители Алтая смогут наблюдать «звездопад»

Пик метеорного потока Ориониды придется на 21—22 октября. В эти дни жители России и Алтайского края в частности, смогут при ясном небе наблюдать настоящий «звездопад».

На сайте «Московского планетария» сообщается, что полная Луна может помешать наблюдению «падающих звезд». Но, возможно, самые яркие метеоры «проскочат» чквозь свет спутника Земли.

По данным планетария, активность Орионид возрастает с 16 октября и достигает максимума в ночь с 21 на 22 октября.

В ночь пика активности, по прогнозам Международной Метеорной Организации, ожидается до 20 метеоров в час. Наблюдать Ориониды лучше всего с полуночи до утра, в юго-восточной части неба, пишет ТАСС.

Что такое Ориониды

Ориониды — это метеорный поток, названный в честь созвездия Орион, из которого метеоры вылетели. Прародительницей Орионид является знаменитая комета Галлея (1Р/Halley) — самая известная среди периодических комет. Она движется по эллиптической орбите вокруг Солнца, возвращаясь к Земле каждые 76 лет. В последний раз она пролетела мимо в 1986 году. Но до сих пор, дважды в год ее осколки обрушиваются на планету, когда Земля проходит через орбиту кометы. Следующий раз, по прогнозам астрономов, Галлея пролетит близко к Солнцу и Земле в июле 2061 года.