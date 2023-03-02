2 марта
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Российские космонавты серьезно занялись грибами

Российские члены экипажа на междунароодной космической станции (МКС) проводят эксперимент «Каскад», сообщает ТАСС.

МКС. Выход в открытый космос.
МКС. Выход в открытый космос.
www.instagram.com/kudsverchkov

Главной целью эксперимента стало выращивание микроорганизмов грибной культуры — природного изолята из корней багульника.

Образцы доставили на орбиту на корабле «Союз МС-23» в специальном герметичном культиваторе.

По словам космонавта Роскосмоса Дмитрия Петелина, основная задача — отработать режим выращивания биомассы.

Результаты эксперимента прилетят на борту корабля «Союз МС-22», возвращение которого в беспилотном режиме запланировали на март.

Ранее за две минуты до старта отменили запуск Crew Dragon к МКС с российским космонавтом на борту.

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