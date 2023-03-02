Российские космонавты серьезно занялись грибами

Главной целью эксперимента стало выращивание микроорганизмов грибной культуры — природного изолята из корней багульника.

Образцы доставили на орбиту на корабле «Союз МС-23» в специальном герметичном культиваторе.

По словам космонавта Роскосмоса Дмитрия Петелина, основная задача — отработать режим выращивания биомассы.

Результаты эксперимента прилетят на борту корабля «Союз МС-22», возвращение которого в беспилотном режиме запланировали на март.

Ранее за две минуты до старта отменили запуск Crew Dragon к МКС с российским космонавтом на борту.