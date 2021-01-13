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Российские танки предложили «обматывать проволокой»

Российские ученые разработали новую технологию изготовления прочной, легкой и дешевой брони для военной техники с применением проволоки, сообщает РИА «Новости».

Танк.
Танк.
mil.ru

Броню придумали в Брянском государственном техническом университете (БГТУ), а технологией заинтересовались оборонные предприятия.

«По новой технологии броня выращивается аддитивным методом путем сплавления проволоки. Затем она упрочняется с помощью волнового деформационного воздействия», — рассказали в Фонде перспективных исследований.

Также отметили, что разработка существенно снизит затраты метала при производстве бронелистов и при этом обеспечит повышение их прочности по сравнению со сталью, изготовленной стандартным методом проката.

Кроме того, такая броня легче на 15−30%. Прочность и удельная масса брони имеют ключевое значение в связи с высоким бронепробитием современных противотанковых средств поражения.

Если говорить о ходовых качествах танка, то, вероятно, их может улучшить уникальный подшипник, созданный российскими учеными.

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