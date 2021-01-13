Российские танки предложили «обматывать проволокой»

Броню придумали в Брянском государственном техническом университете (БГТУ), а технологией заинтересовались оборонные предприятия.
«По новой технологии броня выращивается аддитивным методом путем сплавления проволоки. Затем она упрочняется с помощью волнового деформационного воздействия», — рассказали в Фонде перспективных исследований.
Также отметили, что разработка существенно снизит затраты метала при производстве бронелистов и при этом обеспечит повышение их прочности по сравнению со сталью, изготовленной стандартным методом проката.
Кроме того, такая броня легче на 15−30%. Прочность и удельная масса брони имеют ключевое значение в связи с высоким бронепробитием современных противотанковых средств поражения.
Если говорить о ходовых качествах танка, то, вероятно, их может улучшить уникальный подшипник, созданный российскими учеными.