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В России создали уникальный подшипник

Российские ученые разработали уникальный магнитный подшипник, который поможет улучшить двигатели, сообщает РИА «Новости».

Наука, образование.
Наука, образование.
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Уникальный подшипник зародился в стенах Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ). Разработка отличается простотой и гибкостью.

По словам ученых, применение новшества в двигателях, генераторах и других устройствах с вращающимися валами позволит устранить потери энергии при трении и повысить энергоэффективность.

Подшипник основан на сверхпроводниках — материалы с нулевым сопротивлением электрическому току. Как пояснили ученые, есть еще одно полезное свойство — диамагнетизм (способность выталкивать магнитное поле из своего объема).

Проще говоря, магнит, помещенный над поверхностью сверхпроводника, не сможет упасть и зависнет в воздухе.

Если к ручке молотка приклеить маленький магнит, то гвозди будут всегда под рукой.
Если к ручке молотка приклеить маленький магнит, то гвозди будут всегда под рукой.
hitrostigizni.ru

«Эффект Мейсснера-Оксенфельда, то есть диамагнетизм сверхпроводников, позволяет конструировать различную технику, использующую устойчивую магнитную левитацию. Наши исследования показали, что ленты из высокотемпературных сверхпроводников, собранные в пакеты-стопки, могут быть использованы не только в качестве токонесущих элементов, но и для создания эффективных бесконтактных подшипников гибкой конфигурации», — отметил профессор Игорь Руднев.

Явление магнитной левитации, по словам ученых, можно использовать, например, для улучшения двигателей или создания транспорта на магнитной подушке.

Исследователи уже получили патент на подшипник. В дальнейшем они планируют совершенствовать свою разработку.

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