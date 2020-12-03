В России создали уникальный подшипник

Уникальный подшипник зародился в стенах Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ). Разработка отличается простотой и гибкостью.

По словам ученых, применение новшества в двигателях, генераторах и других устройствах с вращающимися валами позволит устранить потери энергии при трении и повысить энергоэффективность.

Подшипник основан на сверхпроводниках — материалы с нулевым сопротивлением электрическому току. Как пояснили ученые, есть еще одно полезное свойство — диамагнетизм (способность выталкивать магнитное поле из своего объема).

Проще говоря, магнит, помещенный над поверхностью сверхпроводника, не сможет упасть и зависнет в воздухе.

Если к ручке молотка приклеить маленький магнит , то гвозди будут всегда под рукой. hitrostigizni.ru

«Эффект Мейсснера-Оксенфельда, то есть диамагнетизм сверхпроводников, позволяет конструировать различную технику, использующую устойчивую магнитную левитацию. Наши исследования показали, что ленты из высокотемпературных сверхпроводников, собранные в пакеты-стопки, могут быть использованы не только в качестве токонесущих элементов, но и для создания эффективных бесконтактных подшипников гибкой конфигурации», — отметил профессор Игорь Руднев.

Явление магнитной левитации, по словам ученых, можно использовать, например, для улучшения двигателей или создания транспорта на магнитной подушке.

Исследователи уже получили патент на подшипник. В дальнейшем они планируют совершенствовать свою разработку.

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