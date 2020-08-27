Алтайские ученые научились успокаивать куриц при помощи красного. Но это не точно

В Алтайском государственном аграрном университете (АГАУ) рассказали над какими инновациями для птицеводства работают местные эксперты.

Специалисты не первый год работают над инновационными технологиями в сельском хозяйстве для повышения продуктивности и качества.

Основные площадки для «экспериментов» — крупнейшие птицефабрики в Сибири. К примеру, проводят исследования о влиянии разных источников освещения на родительское стадо бройлеров.

«Используя разный спектр освещения, мы отметили неплохие результаты при применении красного света. Птица ведется себя более спокойно, выше жизнеспособность», — отметил руководитель проекта Владимир Хаустов.

Однако об окончательном результате говорить рано, опыты еще продолжаются. Также проверяют эффективность светодиодного освещения и ламп накаливания.

Курица. СС0

На другой площадке изучают эффект от применения органических минеральных веществ в рацион птицы.

«Один из элементов, которые контролируют в рационе птицы — минеральные вещества (макро и микроэлементы). Мы исследуем микроэлементы, полученные на органической основе, которые поступают в организм птицы в микродозах, но играют при этом огромную роль — входя в состав ферментов и гормонов, они участвуют в образовании некоторых тканей. Их недостача отрицательно может сказаться на физиологическом состоянии и, в конечном счете, на продуктивности, сохранности птицы», — пояснил Хаустов.

Не менее актуальна тема применения пробиотиков, которые в птицеводческих хозяйствах часто заменяют антибиотками.

Хаустов отметил, что птицеводов часто критикуют за антибиотики, поскольку они могут попасть в организм человека, поэтому в этом случае актуальность применения пробиотиков очевидна.

Ранее исполнительный директор АНО национальный исследовательский центр «Здоровое питание» рассказала, откуда в российских курицах антибиотики и хлор.