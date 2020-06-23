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23 июня
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Потребитель

Эксперт рассказала, откуда в российских курицах антибиотики и хлор

Антибиотики и хлор в курином филе нормальное явление, считает исполнительный директор АНО национальный исследовательский центр «Здоровое питание» Зинаида Медведева. Такое мнение она высказала, комментируя исследование Роскачества.

Курица.
Курица.
CC0

«Как и любой скот, они <курицы> тоже болеют. Поскольку их много, естественно их часто лечат антибиотиками. А хлором мясо обрабатывают позже», — цитирует ura.ru Медведеву.

Эксперт успокоила — для производителей есть специальный технический регламент. Если в нем есть норма содержания вещества в продукте, то оно безопасно для здоровья. Правда, строго в тех количествах, которые указаны в регламенте.

Однако в федеральном законе «О требованиях к безопасности мяса сельскохозяйственной птицы, продуктов его переработки, процессов их производства» журналисты не нашли хлора среди элементов, которые допускаются или не допускаются в продукте.

Антибиотики, согласно закону, могут быть в мясе в небольших количествах.

Ранее Роскачество при проверке обнаружило в мясе курицы хлор и антибиотики. На некоторых продуктах было указано «Без антибиотиков».

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