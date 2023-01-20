Российские ученые научились определять генетическую склонность к спорту у детей

«Генетическое тестирование «Генетика спорта» — исследование мутаций в генах структуры мышц и энергообмена.
По информации пресс-службы университета, результаты такого исследования позволят построить индивидуальный и эффективный план тренировок.
Отмечается, что тестирование поможет выяснить, каким видом спорта лучше начать заниматься ребенку.
Анализ показывает, есть ли у начинающего спортсмена необходимые «физические качества» для занятий спортом.
«Результаты тестирования помогут в построении индивидуального и эффективного плана тренировок как профессиональным спортсменам, так и людям, следящим за своим здоровьем», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также уточняют, что генетический анализ и расшифровка ДНК занимают в лаборатории всего 1−2 дня с момента сдачи теста.
Полученная информация о тестировании останется актуальной на протяжении всей жизни.
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