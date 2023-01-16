16 января
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Новый механизм старения человека выявили генетики

Один из методов замедления возрастных изменений обнаружили ученые из Института зоологии Китайской академии наук и Пекинского института геномики, публикацию их Cell передает RuNews24.ru

Руки.
Руки.
Открытые источники в Интернете

Процесс старения связан с активацией вируса ERV в клетках человека.

Вирус прижился в теле человека и стал его частью, но действие его начинается лишь с возрастом.

Пробуждение вируса происходит с возрастными изменениями в теле, его активация приводит к преждевременной гибели и разрушению клеток.

Также китайские генетики смогли подавить размножение вируса при помощи низкомолекулярных препаратов.

Так, вирус ERV больше не может размножаться и разрушать клетки в организме.

Теперь борьба с вирусом поможет открыть новые способы предотвращения старческой деменции, болезни костей, суставов, а также недугов сердечно-сосудистой системы.

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