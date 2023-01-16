Новый механизм старения человека выявили генетики

Процесс старения связан с активацией вируса ERV в клетках человека.
Вирус прижился в теле человека и стал его частью, но действие его начинается лишь с возрастом.
Пробуждение вируса происходит с возрастными изменениями в теле, его активация приводит к преждевременной гибели и разрушению клеток.
Также китайские генетики смогли подавить размножение вируса при помощи низкомолекулярных препаратов.
Так, вирус ERV больше не может размножаться и разрушать клетки в организме.
Теперь борьба с вирусом поможет открыть новые способы предотвращения старческой деменции, болезни костей, суставов, а также недугов сердечно-сосудистой системы.
Ранее стало известно, почему сотни миллионов рублей проплывают мимо алтайской науки.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!