Самая маленькая черная дыра незаметно подкралась к Земле

Исследователи обнаружили одну из самых маленьких черных дыр за всю историю наблюдений.

Объект зафиксировали в созвездии Единорога. Черная дыра была частью двойной звездной системы: ее «компаньонкой» была другая звезда — красный гигант, пишет «Интерфакс».

Эта черная дыра находится на расстоянии 1,5 тыс. световых лет от Земли, внутри нашей Галактики. Она оказалась расположенной ближе всех к Земле среди других черных дыр.

Доказательства существования таких черных дыр были получены всего лишь 1,5 года назад.

Между тем в марте в Барнауле на проезжей части образовалась «черная дыра, засасывающая колеса». Провал находится на правой полосе. Яма «окончательно и бесповоротно засасывает колеса».