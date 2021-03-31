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Автоновости

В Барнауле на проезжей части образовалась «черная дыра, засасывающая колеса»

Барнаульские автомобилисты попадают в «черную дыру», которая образовалась на пересечении ул. Солнечная Поляны и Антона Петрова. Новая жертва дороги написала об этом в группу Barnaul22.

Яма в Барнауле.
Яма в Барнауле.
Елизавета Телегина / Barnaul22

Провал находится на правой полосе. Яма «окончательно и бесповоротно засасывает колеса».

«Вчера я влетела в эту яму и осталась без колеса, две огромные дырки в шине. По словам работника ближайшего шиномонтажа, с этой ямы стабильно приезжают машины с колесами, не подлежащими ремонту», — рассказывает автоледи.

Причем, по ее словам, это не просто яма, а провал асфальта, и он там не первый день.

«И самый главный, но, наверное, все-таки риторический вопрос: кто теперь будет оплачивать ремонт? В комитет по дорожному хозяйству не дозвониться от слова совсем — то занято, то не берут трубки», — недоумевает автор поста.

Ранее автомобилисты обсудили барнаульскую яму в виде восклицательного знака, а дорожники рассказали, где в первую очередь будут вести ремонт холодным асфальтом.

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