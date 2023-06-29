Штык — дура, пуля — молодец. Как журналисты Алтайского края научились стрелять

Занятие по стрельбе из огнестрельного оружия провел для журналистов клуб «Алтайский стрелок», работающий на базе испытательного полигона «Барнаульского патронного завода» (входит в холдинг «Барнаульский станкостроительный завод»).

Из чего стреляли

На огневом рубеже присутствовали два инструктора. Они подробно объяснили технику безопасности и порядок действий при стрельбе. В ходе практики инструктор обязательно стоял справа от журналиста, ненавязчиво контролируя его стреляющую руку. Подозреваю, что большинство коллег даже не обратили на это внимания.

Практиковались на трех «стволах» — двух карабинах и пистолете:

ПЛК — пистолет Лебедева компактный под патрон 9 мм. Предназначен для вооружения сотрудников силовых ведомств. Он должен прийти на смену пистолету Макарова (ПМ). По неофициальной информации, в настоящее время проходит «обкатку» в зоне СВО.

«Сайга ППК» — самозарядный карабин под тот же пистолетный патрон 9 мм, предназначенный для учебно-тренировочной стрельбы и спорта.

«Сайга АК-12» — гражданский карабин, выполненный на базе АК-12 под стандартный армейский патрон 5.45.

Соревнования по стрельбе 20.05.2023. Дмитрий Лямзин.

Впечатления

Пистолет — интересный, напоминает входящий в число лучших мировых пистолетов австрийский Glock. В целом, понравился, эргономика хорошая. Из минусов: есть ощущение, что у оружия несколько нарушен баланс — словно верхняя часть значительно тяжелее нижней. Довольно сильно подбрасывает при отдаче, есть куда повышать качество сборки.

Сайга под пистолетный патрон, на мой субъективный взгляд — игрушка для детей, но поскольку детям нельзя играть огнестрельным оружием, то даже не знаю, для чего он может пригодиться. Полагаю, это исключительно спортивная вещь. Отдача практически неощутима, кучность не замерял, но по первому впечатлению — приличная.

Макет АК-12 держать в руках доводилось, но стрелял из новинки впервые. Не знаю, насколько хорош автомат, но карабин на его основе вполне понравился. Удобно лежит в руках как в винтовочной, так и в автоматной изготовке, отдача слабая, точность хорошая. Также неожиданно удобными оказались открытые прицельные приспособления, которые иногда ошибочно называют диоптрическим прицелом — с круглой прорезью в целике.