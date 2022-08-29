Всероссийские соревнования по практической стрельбе прошли в краевой столице. В них участвовал 71 человек. В каких упражнениях состязались участники и что за оружие использовали, чтобы попасть «в яблочко», запечатлела фотокорреспондент altapress.ru.

Всероссийские соревнования по практической стрельбе в Барнауле 27.08.2022.

Соревнования прошли в барнаульском комплексе «Алтайский стрелок». Лидеров определили по 18 упражнениям — из пистолетов «стандарт» и «серийный», а еще — карабина пистолетного калибра.

Кстати, в стрелковых поединках состязались спортсмены из 14 регионов.

По информации организаторов, в классе «стандарт» первенство завоевал Павел Стародубцев из Красноярска. Призеры в этой «номинации» — Алексей Колобов и Вячеслав Федоров из Новосибирского отделения Федерации практической стрельбы.

В классе «серийный» победитель — Алексей Рагозин из Москвы. Второе место у Павла Сумина из Новосибирска, а третье — у Михаила Ушакова из Тюменской области.

По карабину пистолетного калибра выиграл Дмитрий Хитров из Челябинской области. Призеры — Борис Жажков из Московской области и Антон Федоринин из Красноярского края.

«Победила дружба», — говорят в Минпромэнерго Алтайского края.

Победители получили от Барнаульского патронного завода сертификаты на 100 тыс. рублей, а также сертификаты группы компаний «Калашников» на 20 тыс. бонусов.

Еще один фоторепортаж с соревнований — здесь.