Соревнования прошли в барнаульском комплексе «Алтайский стрелок». Лидеров определили по 18 упражнениям — из пистолетов «стандарт» и «серийный», а еще — карабина пистолетного калибра.
Кстати, в стрелковых поединках состязались спортсмены из 14 регионов.
По информации организаторов, в классе «стандарт» первенство завоевал Павел Стародубцев из Красноярска. Призеры в этой «номинации» — Алексей Колобов и Вячеслав Федоров из Новосибирского отделения Федерации практической стрельбы.
В классе «серийный» победитель — Алексей Рагозин из Москвы. Второе место у Павла Сумина из Новосибирска, а третье — у Михаила Ушакова из Тюменской области.
По карабину пистолетного калибра выиграл Дмитрий Хитров из Челябинской области. Призеры — Борис Жажков из Московской области и Антон Федоринин из Красноярского края.
«Победила дружба», — говорят в Минпромэнерго Алтайского края.
Победители получили от Барнаульского патронного завода сертификаты на 100 тыс. рублей, а также сертификаты группы компаний «Калашников» на 20 тыс. бонусов.
Еще один фоторепортаж с соревнований — здесь.