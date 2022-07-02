2 июля
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Спорт

Кубок «Водки». В Барнауле Всемирный день спортивного журналиста отметили гонкой на лодках-драконах

На гребном канале состоялся Кубок журналистов по гребле на экзотических лодках среди представителей СМИ. Подробности в нашем фоторепортаже.

Соревнования по гребле на лодках-драконах.
Соревнования по гребле на лодках-драконах.
Екатерина Карзова.

Укротить Драконов удалось не всем. Из шести команд в финал прошли только три.

Соревнования по гребле на лодках-драконах.
Соревнования по гребле на лодках-драконах.
Екатерина Карзова.
Соревнования по гребле на лодках-драконах.
Соревнования по гребле на лодках-драконах.
Екатерина Карзова.
Соревнования по гребле на лодках-драконах.
Соревнования по гребле на лодках-драконах.
Екатерина Карзова.

Прогрызать дорогу к второму месту удалось «Бобрам», они отстали от победителей всего на три секунды. «Драконы ОПАК» заняли третье место. А Кубок достался…"Водке".

Соревнования по гребле на лодках-драконах.
Соревнования по гребле на лодках-драконах.
Екатерина Карзова.
Награждение.
Награждение.
Екатерина Карзова.
Награждение.
Награждение.
Екатерина Карзова.

В соревновании участвовали редакции газет, теле- и радиокомпаний, информационных агентств края.

Подробный фоторепортаж гонки выйдет в понедельник. Как проходил прошлогодний турнир, можно посмотреть здесь.

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