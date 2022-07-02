Кубок «Водки». В Барнауле Всемирный день спортивного журналиста отметили гонкой на лодках-драконах

Укротить Драконов удалось не всем. Из шести команд в финал прошли только три.
Соревнования по гребле на лодках-драконах.
Екатерина Карзова.
Соревнования по гребле на лодках-драконах.
Екатерина Карзова.
Соревнования по гребле на лодках-драконах.
Екатерина Карзова.
Прогрызать дорогу к второму месту удалось «Бобрам», они отстали от победителей всего на три секунды. «Драконы ОПАК» заняли третье место. А Кубок достался…"Водке".
Соревнования по гребле на лодках-драконах.
Екатерина Карзова.
Награждение.
Екатерина Карзова.
Награждение.
Екатерина Карзова.
В соревновании участвовали редакции газет, теле- и радиокомпаний, информационных агентств края.
Подробный фоторепортаж гонки выйдет в понедельник. Как проходил прошлогодний турнир, можно посмотреть здесь.