27 августа
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Меткость — сестра автомата. Как в Барнауле проходят соревнования по практической стрельбе — фоторепортаж altapress.ru

Всероссийские соревнования по практической стрельбе проходят в комплексе «Алтайский стрелок» в Барнауле. Сколько в этом году конкурсантов и в каких упражнениях они состязаются — в фоторепортаже altapress.ru.

Всероссийские соревнования по практической стрельбе в Барнауле 27.08.2022.
Всероссийские соревнования по практической стрельбе в Барнауле 27.08.2022.
Ирина Пергаева, altapress.ru

По информации организаторов, в соревнованиях участвуют примерно 100 человек, в том числе команда Барнаульского патронного завода.

Кстати, предприятие разработало для практической стрельбы патроны 9 на 22 «Алтай». Испытать их могут гости и участники поединков.

Лучших стрелков определят по 18 упражнениям. Состязаются они из пистолетов «стандарт» и «серийный», а также карабина пистолетного калибра.

Награждение победителей и призеров пройдет 28 августа.

Всероссийские соревнования по практической стрельбе в Барнауле 27.08.2022.
Всероссийские соревнования по практической стрельбе в Барнауле 27.08.2022.
Ирина Пергаева, altapress.ru

Впервые соревнования на приз Барнаульского патронного завода провели в 2021 году. Тогда в них участвовали более 60 спортсменов из разных регионов России.

Где в Алтайском крае научиться стрелять из лука, автомата и арбалета, а также потренировать зоркость — в нашем обзоре «ТОП-5 стрелковых клубов».

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