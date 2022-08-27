Всероссийские соревнования по практической стрельбе проходят в комплексе «Алтайский стрелок» в Барнауле. Сколько в этом году конкурсантов и в каких упражнениях они состязаются — в фоторепортаже altapress.ru.

Всероссийские соревнования по практической стрельбе в Барнауле 27.08.2022.

По информации организаторов, в соревнованиях участвуют примерно 100 человек, в том числе команда Барнаульского патронного завода.

Кстати, предприятие разработало для практической стрельбы патроны 9 на 22 «Алтай». Испытать их могут гости и участники поединков.

Лучших стрелков определят по 18 упражнениям. Состязаются они из пистолетов «стандарт» и «серийный», а также карабина пистолетного калибра.

Награждение победителей и призеров пройдет 28 августа.

Всероссийские соревнования по практической стрельбе в Барнауле 27.08.2022 . Ирина Пергаева , altapress.ru

Впервые соревнования на приз Барнаульского патронного завода провели в 2021 году. Тогда в них участвовали более 60 спортсменов из разных регионов России.

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