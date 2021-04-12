Сибирские ученые планируют «выращивать» на Луне элементы солнечных батарей

Директор института Александр Латышев отметил, что в 2021 году завершат климатические испытания, испытания на виброустойчивость и радиационную устойчивость.
«После этого планируется, что в ближайшие год-два будет проведен эксперимент на Международной космической станции», — подчеркнул он.
Суть эксперимента состоит в том, что в космосе «вырастят» 12 многослойных полупроводниковых структур методом молекулярно-лучевой эпитаксии.
«Атомы разных элементов укладываются на специальную подложку послойно, в результате появляются полупроводниковые многослойные наноструктуры с нужными свойствами», — пояснили ученые.
Изобретение поможет восстановить солнечные элементы прямо в космосе, а не возить их на Землю. Также это актуально для программы освоения Луны, где потребуется много энергии.
Ранее в России разработали прибор, который найдет золото на Марсе, если постоит там пару часов.