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Сибирские ученые планируют «выращивать» на Луне элементы солнечных батарей

В Новосибирске ученые Института физики полупроводников им. А.В.Ржанова завершают испытания установки для «выращивания» полупроводников в космосе, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Лунное затмение
Лунное затмение
СС0

Директор института Александр Латышев отметил, что в 2021 году завершат климатические испытания, испытания на виброустойчивость и радиационную устойчивость.

«После этого планируется, что в ближайшие год-два будет проведен эксперимент на Международной космической станции», — подчеркнул он.

Суть эксперимента состоит в том, что в космосе «вырастят» 12 многослойных полупроводниковых структур методом молекулярно-лучевой эпитаксии.

«Атомы разных элементов укладываются на специальную подложку послойно, в результате появляются полупроводниковые многослойные наноструктуры с нужными свойствами», — пояснили ученые.

Изобретение поможет восстановить солнечные элементы прямо в космосе, а не возить их на Землю. Также это актуально для программы освоения Луны, где потребуется много энергии.

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