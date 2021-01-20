В России разработали прибор, который найдет золото на Марсе, если постоит там пару часов

Три года ученые Института космических исследований РАН создавали новый прибор для будущего тяжелого «Лунохода-Геолога».

Разработку планируют использовать для изучения Марса и Луны, пояснил завотделом ядерной планетологии Игорь Митрофанов.

«Вдоль трассы аппарата мы сможем определять элементный состав поверхности в полосе шириной около 30 сантиметров <…> Мы можем по этим наблюдениям с высокой точностью определить элементный состав вещества. В этом состоит идея прибора», — отметил ученый.

Марс СС0

Во время передвижения по поверхности прибор сможет регистрировать присутствие основных породообразующих элементов на глубине от нескольких десятков сантиметров до метра.

Также сможет вести геологоразведку с целью поиска редкоземельных или благородных металлов — золото, серебро и металлы платиновой группы.

«Но для этого луноходу будет необходимо остановиться и постоять на месте час-два, чтобы набрать статистику отсчетов от гамма-лучей», — рассказали ученые.

Ранее в России создали уникальный подшипник, который, возможно, поможет улучшить характеристики лунохода-геолога.