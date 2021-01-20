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В России разработали прибор, который найдет золото на Марсе, если постоит там пару часов

Российские ученые создали лабораторный прототип прибора, предназначенного для поиска полезных ископаемых, сообщает РИА «Новости».

Марс. Планета. Поверхность
Марс. Планета. Поверхность
СС0

Три года ученые Института космических исследований РАН создавали новый прибор для будущего тяжелого «Лунохода-Геолога».

Разработку планируют использовать для изучения Марса и Луны, пояснил завотделом ядерной планетологии Игорь Митрофанов.

«Вдоль трассы аппарата мы сможем определять элементный состав поверхности в полосе шириной около 30 сантиметров <…> Мы можем по этим наблюдениям с высокой точностью определить элементный состав вещества. В этом состоит идея прибора», — отметил ученый.

Марс
Марс
СС0

Во время передвижения по поверхности прибор сможет регистрировать присутствие основных породообразующих элементов на глубине от нескольких десятков сантиметров до метра.

Также сможет вести геологоразведку с целью поиска редкоземельных или благородных металлов — золото, серебро и металлы платиновой группы.

«Но для этого луноходу будет необходимо остановиться и постоять на месте час-два, чтобы набрать статистику отсчетов от гамма-лучей», — рассказали ученые.

Ранее в России создали уникальный подшипник, который, возможно, поможет улучшить характеристики лунохода-геолога.

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