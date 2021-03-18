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Сибирские ученые разработали маску, которая уничтожает коронавирус

В Новосибирске ученые Института автоматики и электрометрии СО РАН разработали бактерицидную маску с наносеребром, сообщает Om1.ru.

Защита. Маски. Перчатки.
Защита. Маски. Перчатки.
Pixabay.com

Маску, которая в течение 12 часов убивает инфекцию, сделали совместно с научно-производственной компанией «Сайнтификкоин».

Исследователи отметили, что защитное средство протестировали в лаборатории Италии и уже получили европейский сертификат качества.

«При инфекционной нагрузке в 1000 бактерий через такую маску проникает лишь одна. Вероятность инфицирования определяется двумя основными факторами — концентрацией возбудителя в очаге инфекции и состоянием местного иммунитета. Если количество возбудителя небольшое, местный иммунитет легко с ним справится, и человек не заболеет», — рассказали изданию разработчики.

Если речь идет о большой концентрации возбудителя, то даже сильный иммунитет не справится — в таком случае человек заболевает.

Ученые подчеркнули, что использование бактерицидной маски с наносеребром значительно снижает вероятность инфицирования здорового человека.

Ранее в Новосибирске от коронавируса умер директор крупного медицинского центра.

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