Сибирские ученые сделали из навоза альтернативный источник энергии для фермеров

В университете подчеркнули, что работать установка может практически на любых органических отходах.

«Отходы животноводства и птицеводства часто складируют рядом с фермами и предприятиями, это может вызвать появление неприятного запаха и биологическое заражение почвы. Наша технология позволяет не только бороться с этими проблемами, но и получать дополнительные ресурсы», — рассказал директор Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексей Яковлев.