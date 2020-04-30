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30 апреля
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Сибирские ученые сделали из навоза альтернативный источник энергии для фермеров

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали технологию и создали опытную биоэнергетическую установку по переработке органических отходов в биогаз и биоудобрения, сообщает пресс-служба вуза.

Навоз, тележка.
Навоз, тележка.
CC0

В университете подчеркнули, что работать установка может практически на любых органических отходах.

«Отходы животноводства и птицеводства часто складируют рядом с фермами и предприятиями, это может вызвать появление неприятного запаха и биологическое заражение почвы. Наша технология позволяет не только бороться с этими проблемами, но и получать дополнительные ресурсы», — рассказал директор Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексей Яковлев.

К примеру, можно получать биогаз, который можно преобразовывать в тепло и электричество. Пригодятся и два вида удобрений: твердое — перегной, а также жидкое — рекультивант, восстанавливающий плодородность почв.

Сейчас биоустановка работает в формате эксперимента. Сырьем служат отходы жизнедеятельности крупного рогатого скота.

«Фермерские хозяйства могут получать ресурсоэффективный продукт, окупающий их капиталовложения. Такая установка может стать альтернативным источником энергии в сложных климатических условиях Сибири», — подчеркнул Яковлев.

Ранее томские ученые разработали прибор, который поможет виртуально почувствовать боль, щекотку и жжение.

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