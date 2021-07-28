Сибирский ученый рассказал про «неандертальские гены», защищающие от ковида

Кандидат биологических наук Сергей Седых рассказал « Континенту Сибирь » о том, что «неандертальские гены» помогают легче перенести коронавирус.

Коронавирус. Он с нами надолго.

Ранее ученые выяснили, что участок двенадцатой хромосомы на 22% снижает риск тяжелого развития COVID-19.

Речь идет о генах, унаследованных человеком от вымерших 40 тыс. лет назад неандертальцев.

«Этот участок содержит белки, которые активируют ферменты, играющие важную роль в патогенезе РНК-вирусных инфекций, в том числе, COVID-19. Следует понимать, что не все неандертальские гены одинаково полезны. Участок третьей хромосомы содержит гены, также наследуемые от неандертальцев, которые увеличивают вероятность развития легочной недостаточности», — пояснил Седых.

По его словам, более часто «неандертальские гены» встречаются в Азии, реже — в странах Европы.

Геном человека. ДНК. СС0

Пока неизвестно, является ли этот фактор причиной того, что волны пандемии в России не всегда совпадают с другими странами — запаздывают и сдвигаются на поздний срок.

«Странно считать, что если в России волна не началась синхронно с Китаем, Индией или Бразилией — то и не начнется», — подчеркнул научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

Ученый отметил, что не стоит рассчитывать на помощь генетического наследие предков от ковида, поэтому лучше защитить себя вакциной.

Ранее сибирские ученые нашли у белорусских летучих мышей опасные для человека инфекции.