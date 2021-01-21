Способ устранить вторую трещину в МКС предложил сибирский ученый. Первую заклеили скотчем

Напомним, в августе 2020 года на МКС зафиксировали утечку воздуха — брешь, находящуюся в российском модуле «Звезда», заклеили изнутри термостойким скотчем.

В декабре выявили второе место утечки, однако трещину пока не обнаружили. Поиски прекратили до середины февраля.

По мнению Федорова, невозможно решить проблему без применения сварочных процедур при помощи электронного луча.

«На основании экспериментов в области электронно-лучевой сварки, проведенных в Советском Союзе на станции „Мир“, можно предположить, что данный метод можно использовать для ее ликвидации», — отметил ученый.

МКС. Выход в открытый космос. www.instagram.com/kudsverchkov

Необходимо создать локальный вакуум в месте повреждения, а затем установить специальное сварочное оборудование. Агрегат в автоматическом режиме обнаружит и ликвидирует трещину.

Федоров подчеркнул, что такое оборудование есть и применяется в космической и авиационной промышленности для тугоплавких металлов.

В 2018 году нашли дыру в обшивке пристыкованного «Союз МС-09». Предполагали, что отверстие могли проделать изнутри американские астронавты.