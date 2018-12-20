Почему Роскосмос назвал экипаж треснутого «Союза» словом «Алтаи»

20 декабря в Казахстане приземлился экипаж корабля «Союз МС-09», известный тем, что на его борту нашли трещину. Роскосмос в своем сообщении в соцсетях называл экипаж «Алтаи». Рассказываем, почему ведомство использовало это название.

Роскосмос:

ЕСТЬ ПОСАДКА! Добро пожаловать домой, «Алтаи»! Экипаж пилотируемого корабля #Союз МС09 благополучно вернулся на Землю спустя 197 суток полёта!

На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст. По словам руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина, после медосмотра экипаж переодели и отпраивли вертолетами в Жезказган. Там после традиционной торжественной встречи экипаж разделится: Сергей Прокопьев улетит в Звездный городок, а его коллеги — в Хьюстон, где будут проходить послеполётную реабилитацию.

Почему Алтаи?

Ранее Сергей Прокопьев рассказал, что выбрал себе позывной «Алтай» в честь знаменитого летчика-космонавта Василия Лазарева, который родился в Алтайском крае:

Позывной, который я изначально рассматривал, — «Урал» — уже был выбран до меня космонавтом Василием Лазаревым. Изучив его биографию, узнал, что он родился на Алтае, но из-за того, что учился в Свердловске (ныне Екатеринбург), взял себе позывной «Урал». Я подумал, раз уж Василий Григорьевич взял себе в качестве позывного название места моего рождения, то я возьму тот, который должен был принадлежать ему — «Алтай». Тем более, горы Алтая, на мой взгляд, очень красивы и загадочны. Я был в тех местах в детстве, мне там очень понравилось и хотелось бы побывать вновь. «Алтай» — удачный звучный позывной, и экипажу моему понравился.

Таким образом весь экипаж спустившегося корабля Роскосмос назвал «Алтаями» в честь позывного нашего космонавта.

Что будет с расследованием

Следственные органы и служба безопасности Роскосмоса также возьмут показания у Сергея Прокопьева, пишут РИА Новости. Встреча может состояться через несколько дней.

Стоит напомнить, что дыра в обшивке пристыкованного корабля «Союз МС-09» была обнаружена 30 августа, когда датчики на МКС показали небольшое снижение давления воздуха. Космонавты смогли оперативно загерметизировать отверстие. В декабре был совершен выход в открытый космос для наружного обследования трещины, сообщает Uralinform.ru.

Изначально предполагалось, что повреждение могло произойти из-за попадания микрометеорита, однако позже эта версия была отвергнута. Через несколько дней появилось предположение, что отверстие было проделано изнутри. Выдвигались версии в том числе о том, что повредить корабль могли американские астронавты. Причина разгерметизации до сих пор не установлена.