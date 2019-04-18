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18 апреля
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Стало известно, как можно вычислить неверных мужчин по лицу

Австралийские ученые выяснили, как можно вычислить изменщика по лицу, сообщают «Известия» со ссылкой на Daily Mail.

День святого Валентина, любовь, романтика.
День святого Валентина, любовь, романтика.
СС0

В исследовании участвовали более 750 мужчин и женщин. Им предложили изучить 180 мужских и женских снимков с нейтральным выражением лица. Ранее запечатленные на снимках люди рассказали, изменяли ли они своим партнерам.

Почти каждый пятый смог вычислить изменщика-мужчину, но практически никто не угадал неверных женщин.

Эксперты предположили, что такой результат обусловлен эволюцией, потому что мужчины узнают в лицо соперников, способных увести спутницу, а женщины вычисляют неготовых к созданию семьи партнеров.

Ученые пришли к выводу, что наиболее склонны к измене мужчины с грубоватыми, брутальными чертами лица: массивной нижней челюстью, выступающими надбровными дугами и тонкими губами. Ухоженные мужчины с более мягкой внешностью, напротив, более верные спутники.

Напомним, ранее психологи рассказали об изменах, от которых никто не застрахован.

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