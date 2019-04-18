Стало известно, как можно вычислить неверных мужчин по лицу

Австралийские ученые выяснили, как можно вычислить изменщика по лицу, сообщают «Известия» со ссылкой на Daily Mail .

В исследовании участвовали более 750 мужчин и женщин. Им предложили изучить 180 мужских и женских снимков с нейтральным выражением лица. Ранее запечатленные на снимках люди рассказали, изменяли ли они своим партнерам.

Почти каждый пятый смог вычислить изменщика-мужчину, но практически никто не угадал неверных женщин.

Эксперты предположили, что такой результат обусловлен эволюцией, потому что мужчины узнают в лицо соперников, способных увести спутницу, а женщины вычисляют неготовых к созданию семьи партнеров.

Ученые пришли к выводу, что наиболее склонны к измене мужчины с грубоватыми, брутальными чертами лица: массивной нижней челюстью, выступающими надбровными дугами и тонкими губами. Ухоженные мужчины с более мягкой внешностью, напротив, более верные спутники.

Напомним, ранее психологи рассказали об изменах, от которых никто не застрахован.