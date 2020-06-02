«Светящийся газ»: Росатом изобрел новый способ лечить рак и коронавирус

Новый метод заключается в дезинфекции легких с помощью ультрафиолета. По словам Андрея Говердовского, способ назвали «светящийся газ».
«До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать», — сказал эксперт.
Ученый объяснил, что специалисты могут подобрать больному молекулы и газовые компоненты, которые смогут оставаться активными при вдыхании и излучать ультрафиолет прямо в легких.
Директор ФЭИ надеется, что новый подход к лечению коронавируса может помочь также в борьбе с туберкулезом и онкологическими заболеваниями.
Ранее генеральный директор ФГБНУ ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН иммунолог Айдар Ишмухаметов сообщил, что ученые пока не знают, как формируется иммунитет к коронавирусу нового типа и как появляются антитела в организме человека.