Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 июня 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Популярная наука

«Светящийся газ»: Росатом изобрел новый способ лечить рак и коронавирус

Специалисты Физико-энергетического института госкорпорации «Росатом» изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией. О нем рассказал директор ФЭИ Андрей Говердовский, сообщает РИА «Новости».

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
unsplash.com

Новый метод заключается в дезинфекции легких с помощью ультрафиолета. По словам Андрея Говердовского, способ назвали «светящийся газ».

«До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать», — сказал эксперт.

Ученый объяснил, что специалисты могут подобрать больному молекулы и газовые компоненты, которые смогут оставаться активными при вдыхании и излучать ультрафиолет прямо в легких.

Директор ФЭИ надеется, что новый подход к лечению коронавируса может помочь также в борьбе с туберкулезом и онкологическими заболеваниями.

Ранее генеральный директор ФГБНУ ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН иммунолог Айдар Ишмухаметов сообщил, что ученые пока не знают, как формируется иммунитет к коронавирусу нового типа и как появляются антитела в организме человека.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость