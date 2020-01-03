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Три простых правила: врач рассказал, как быстро убрать живот после праздников

Доктор Михаэль Деспегель рассказал о несложных правилах, соблюдая которые, можно за несколько недель уменьшить обхват талии на пять сантиметров, сообщает «Российская газета».

Похудение. Вес.
Похудение. Вес.
СС0

Два раза в неделю следует практиковать кардиотренировку, улучшающую жировой обмен. Еще два раза в неделю нужно найти время для силовых упражнений — они помогут не только укрепить мышцы, но и «стабилизировать осанку».

Наконец, третье правило — четыре дня в неделю необходимо правильно питаться, стараясь снизить калорийность рациона. Остальные три дня можно отдыхать, но переедать не стоит. Следует питаться в обычном режиме, стараясь избегать высококалорийной вредной еды.

Михаэль Деспегель отметил, что формула помогает не только похудеть, но и улучшить самочувствие.

Напомним, ранее американские специалисты рекомендовали желающим сбросить вес питаться в течение 10 часов в сутки, а оставшееся время не принимать пищу.

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