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Ученые выяснили, какой режим питания поможет похудеть

Американские специалисты рекомендуют желающим сбросить вес питаться в течение 10 часов в сутки, а оставшееся время не принимать пищу, сообщают «Известия» со ссылкой на Cell Metabolism.

Похудение. Вес.
Похудение. Вес.
СС0

Врачи считают, что диета, в которой учитывается этот временно промежуток, способствует не только не только похудению, но и в целом улучшению самочувствия.

Во время исследования изучали влияние такого режма питания на 13 мужчин и 6 женщин с замедленным метаболизмом. Медленный обмен веществ был у тех, кто злоупотребляет фастфудом и не придерживается здорового образа жизни. Также люди с метаболическим синдромом подвержены риску диабета и сердечных заболеваний. В статье сказано, что лечение таких пациентов требует потери веса и изменения привычек поведения.

Люди, которые участвовали в эксперименте, действовали по совету специалистов. Они записывали съеденные продукты, а также отмечали физическую активность. В итоге через 12 недель у них на 11% снизился уровень холестерина, артериальное давление уменьшилось на 4−8 пунктов. Также все участники похудели примерно на три килограмма, а некоторые из них заметили улучшение сна.

Напомним, ранее немецкий профессор и гастроэнтеролог Томас Фрилинг рассказал о продуктах, которые наносят вред слизистой оболочке кишечник.

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