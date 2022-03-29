Ученые АлтГУ хотят сделать из осенних опят средство от ран и ожогов

Ученые из Алтайского госуниверситета придумали средство для лечения ран и ожогов на отечественном сырье — из грибов вида опенок осенний.

Из грибов будут выделать хитозан, который вместе с хитином используется в качестве наружных лекарственных ранозаживляющих средств.

«Основным источником получения хитина в мире являются панцири ракообразных. Однако из-за нестабильных сырьевых циклов, связанных с рассредоточенностью хитинсодержащего сырья в мировом океане, появляются проблемы, связанные с высокими издержками производства и с невозможностью стандартизации сырья», — объяснили актуальность разработки в АлтГУ.

Ученые обещают, что такой способ получения хитозана будет очень доступным — те же грибы культивируются на субстратах отходов сельского хозяйства прямо в лаборатории на базе университета.

Через год алтайские исследователи планируют получить опытный образец ранозаживляющей повязки.

Ее можно будет использовать для лечения поверхностных ожогов, не заживающих ран, атопического дерматита, отморожений, пролежней, асептических послеоперационных ран, а также при подготовке ран к аутодермопластике.

Проект разработала доцент кафедры органической химии Института химии и химико-фармацевтических технологий АлтГУ Анастасия Минакова. Он победил в конкурсе Фонда содействия инновациям «Старт-GreenTech» по программе «Старт» при поддержке фонда «Сколково».

На исследования госуниверситет получил три миллиона рублей.

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