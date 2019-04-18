Ученые впервые частично оживили мозг мертвой свиньи

Американские ученые впервые смогли «запустить» некоторые функции мозга свиньи и остановить отмирание нервных клеток через несколько часов после смерти животного, пишет «Пятый канал» со ссылкой на журнал Nature .

Ученые провели эксперимент с 32 умертвленными особями. Извлеченный мозг подключали к специальной системе BrainEx, которая имитировала пульсирующий кровоток. Специалисты использовался специальный раствор, не содержащий кровяных клеток, но способный переносить кислород при температуре 37 градусов Цельсия.

В течение шести часов эксперты наблюдали частичное восстановление функций клеток мозга и снижение темпов их отмирания. Регенерация высших нервных процессов не случилась.

Таким образом специалисты выяснили, что некоторые функции можно восстановить даже спустя несколько часов после смерти.

Напомним, ранее израильским ученым впервые удалось напечатать крошечное живое сердце из тканей человека на 3D-принтере.