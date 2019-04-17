Ученые впервые в истории напечатали живое сердце на 3D-принтере

«Это исследование открывает путь медицине будущего… <…> прямо в больницах будут напечатаны необходимые органы, полностью персонализированные под каждого пациента», — говорится в сообщении пресс-службы.
Государственное радио Израиля Kan уточнило, что напечатанное сердце по размеру как ягода. Оно состоит из жировых клеток человека, которые преобразованы в стволовые клетки сердечно-сосудистой мышцы, а затем смешаны с соединительной тканью и помещены в 3D-принтер. Сердце печатали 3,5 часа, сообщает gazeta.ru.
Напечатанное сердце уже сейчас может подойти кролику, отмечают ученые.
Ранее в Греции ученые выяснили, что у людей, которые регулярно едят завтрак и недолго смотрят телевизор, уменьшается риск заболеваний сердца и инсульта.