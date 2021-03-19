Ученые нашли акулу с крыльями

Ученые нашли в Мексике окаменелость акулы мелового возраста с длинными грудными плавниками, которые можно назвать крыльями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Science .

Ранее такая форма тела у акул не была известна. Это древнейшая находка «крылатого» представителя пластиножаберных, жившего задолго до появления мант и орляковых скатов.

Пластиножаберные — группа питающихся планктоном хрящевых рыб, объединяющая акул и скатов. Современные представители этой группы формируют две отдаленно связанные клады с различными морфотипами. Для одной, в которую входят китовые и гигантские акулы, характерна «традиционная» акулоподобная форма тела; в другую попадают животные с крыловидными плавниками — манты и орляковые скаты-мобулы, или рогачи.

До сих пор считалось, что длинные и тонкие выросты по бокам туловища, напоминающие крылья, стали формироваться у скатоподобных пластиножаберных после того, как эти две клады разделились, но новая находка заставила пересмотреть взгляд на пути эволюции хрящевых рыб.

«Новый вид получил название Aquilolamna milarcae, или орлиная акула. Он настолько не похож на своих ближайших родственников, что ученые предварительно решили создать для него особое семейство в рамках отряда ламнообразные (Lamniformes)», — говорится в статье.

Как и манты, орлиные акулы характеризуются чрезвычайно длинными и тонкими грудными плавниками, напоминающими крылья. Исследуемый образец имеет длину 1,65 метра при размахе крыльев 1,90 метра.

«С одной стороны, Aquilolamna milarcae имеет характерные для всех акул удлиненное торпедообразное тело и хвост, завершающийся отчетливым хвостовым плавником. С другой, ее роднят с мантой длинные тонкие грудные плавники и широкий рот с очень мелкими зубами», — отмечают ученые.

Исследователи предполагают, что крылатая акула была относительно медлительной. Используя свои длинные грудные плавники и хвост, она скользила в толще воды.

Находка указывает на неожиданно ранний эволюционный эксперимент с появлением крылообразных плавников среди акул. Аналогичные черты у мант и мобул возникли только спустя 30 млн лет — в самом конце мелового периода. Видимо, эволюционная ветвь оказалась у акул тупиковой, исчезнув на рубеже мела и палеогена.

Ранее ученые нашли сходство между людьми и странными существами.