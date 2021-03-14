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Ученые нашли сходство между людьми и странными существами

Специалисты из Смитсоновского Национального музея естественной истории обнаружили сходство между человеком и древними существами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на UCR News.

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culture22.ru

Речь идет об эдиакарской биоте — комплексе ископаемых организмов, населявших океанское дно около 550 млн лет назад.

«Эти животные настолько странные и разные, что их трудно отнести к современным категориям живых организмов», — отметила палеобиолог Мэри Дрозер.

Исследователи выяснили, что эти организмы имели рудиментарные органы нервной системы, регулируемые теми же типами генетических элементов, которые до сих пор используются человеком.

«Анализ показал, что эдиакарская биота могла иметь генетическую предрасположенность к развитию многоклеточности, мускулатуры и нервной системы», — подчеркнули эксперты.

Ранее ученые «дунули» и поняли, зачем древним людям понадобилась ракушка возрастом 18 тыс. лет.

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