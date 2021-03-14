Ученые нашли сходство между людьми и странными существами

Речь идет об эдиакарской биоте — комплексе ископаемых организмов, населявших океанское дно около 550 млн лет назад.
«Эти животные настолько странные и разные, что их трудно отнести к современным категориям живых организмов», — отметила палеобиолог Мэри Дрозер.
Исследователи выяснили, что эти организмы имели рудиментарные органы нервной системы, регулируемые теми же типами генетических элементов, которые до сих пор используются человеком.
«Анализ показал, что эдиакарская биота могла иметь генетическую предрасположенность к развитию многоклеточности, мускулатуры и нервной системы», — подчеркнули эксперты.
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