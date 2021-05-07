Ученые нашли пустынную шувуйю с уникальным слухом, птичьим черепом и мускулистыми «руками»

Археологи нашли останки крошечного динозавра шувуйя, жившего в пустыне 65 млн лет назад и обладавшего уникальными характеристиками, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Dailymail .

Ученые изучили останки динозавра размером с курицу. Они отметили, что у птицеподобного существа были одни из самых больших зрачков, когда-либо измерявшихся у динозавров или современных птиц.

«Хрупкий птичий череп, мускулистые руки с когтями и длинные ноги. Обладал удивительным зрением и слухом как у совы <…> Длинные ноги, чтобы быстро загонять добычу. Передние конечности были нужны, чтобы вытаскивать будущую еду из нор или кустарников», — описали эксперты странное существо.

Шувуйя был тероподом — в эту группу входят динозавры с полыми костями и трехпалыми конечностями.

О том, что этот динозавр существовал, стало известно 20 лет назад. При этом сочетание свойств этого животного сразу сбило с толку ученых.

Профессор Джона Чойньер отметил, что современные животные, которые обитают в пустыне, обладают лишь некоторыми особенностями шувуйи.

Ранее ученые нашли акулу с крыльями — образец имел длину 1,65 метра при размахе крыльев 1,9 метра.