Ученые нашли пустынную шувуйю с уникальным слухом, птичьим черепом и мускулистыми «руками»

Ученые изучили останки динозавра размером с курицу. Они отметили, что у птицеподобного существа были одни из самых больших зрачков, когда-либо измерявшихся у динозавров или современных птиц.
«Хрупкий птичий череп, мускулистые руки с когтями и длинные ноги. Обладал удивительным зрением и слухом как у совы <…> Длинные ноги, чтобы быстро загонять добычу. Передние конечности были нужны, чтобы вытаскивать будущую еду из нор или кустарников», — описали эксперты странное существо.
Шувуйя был тероподом — в эту группу входят динозавры с полыми костями и трехпалыми конечностями.
О том, что этот динозавр существовал, стало известно 20 лет назад. При этом сочетание свойств этого животного сразу сбило с толку ученых.
Профессор Джона Чойньер отметил, что современные животные, которые обитают в пустыне, обладают лишь некоторыми особенностями шувуйи.
Ранее ученые нашли акулу с крыльями — образец имел длину 1,65 метра при размахе крыльев 1,9 метра.