Ученые нашли способ снизить платежи за воду

Устройство работает на основе ультразвука. Он зондирует уровень воды в резервуаре, а затем отправляет данные на пульт управления. Заданные характеристики поддерживаются автоматически.
Кроме того, устройство обеспечивает плавный пуск и регулируемую остановку электродвигателей насоса для исключения гидравлического удара в трубопроводе.
По мнению ученых, представленная разработка позволит существенно уменьшить потери воды и электроэнергии. Так проведенный энергоаудит показал, что возможно добиться снижения энергозатрат на 90% благодаря оптимизации процесса и повышения точности измерений.
Напомним, ранее стало известно, что краевое управление по тарифам приняло решения о повышении в 2020 году тарифов на воду и водоотведение для «Барнаульского водоканала». Питьевая вода для жителей Барнаула подорожает незначительно, а вот водоотведение более чем на 20%. Но не с начала года. Подробнее об этом читайте в материале altapress.ru.