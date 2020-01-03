Ученые нашли способ снизить платежи за воду

Исследователи из Пензы рассказали о способе, который может позволить на 90% снизить платежи за воду. Речь идет об автоматической системе регулировки уровня подачи воды, а также контроля за ее сбросом, пишет «Российская газета».

Устройство работает на основе ультразвука. Он зондирует уровень воды в резервуаре, а затем отправляет данные на пульт управления. Заданные характеристики поддерживаются автоматически.

Кроме того, устройство обеспечивает плавный пуск и регулируемую остановку электродвигателей насоса для исключения гидравлического удара в трубопроводе.

По мнению ученых, представленная разработка позволит существенно уменьшить потери воды и электроэнергии. Так проведенный энергоаудит показал, что возможно добиться снижения энергозатрат на 90% благодаря оптимизации процесса и повышения точности измерений.

Напомним, ранее стало известно, что краевое управление по тарифам приняло решения о повышении в 2020 году тарифов на воду и водоотведение для «Барнаульского водоканала». Питьевая вода для жителей Барнаула подорожает незначительно, а вот водоотведение более чем на 20%. Но не с начала года. Подробнее об этом читайте в материале altapress.ru.