Ученые нашли средство от смертельных заболеваний мозга

Международная группа ученых обнаружила комплекс NAC, который препятствует формированию белковых агрегатов. Они встречаются при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера, хорея Хантингтона и спиноцеребеллярная атаксия, пишут «Известия» со ссылкой на Science Daily .

Издание отмечает, что функция NAC или полипептид-ассоциированного комплекса — восстановление правильной структуры белков и ликвидация соединений с дефектной структурой. Комплекс может обнаруживать склонные к агрегации типы белков, в том числе с содержанием опасного полиглутамина (PolyQ). Блокируя его, он препятствует формированию бляшек и повреждению нервных тканей.

Выводы специалистов подтвердили эксперименты на мышах. Эксперты проанализировали их нервные клетки с пониженным содержанием NAC. Выяснилось, что там активно образовывались формы PolyQ, что и приводило к нейродегенеративным последствиям.

Напомним, ранее канадские ученые определили основные факторы, сдерживающие старение мозга и развитие болезни Альцгеймера у людей старше 55 лет.