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Ученые нашли в пещерах на Алтае новые следы миграции неандертальцев

Антропологи нашли в Денисовой и Чагырской пещерах на Алтае новые свидетельства того, что неандертальцы проникали на юг Сибири не один раз, как считалось раньше, а как минимум дважды по разным маршрутам, сообщает ТАСС.

Раскопки в Денисовой пещере в 2010 году.
Раскопки в Денисовой пещере в 2010 году.
Олег Богданов

Группа российских и зарубежных ученых нашла новые ископаемые свидетельства того, что неандертальцы несколько раз мигрировали на территорию Алтая и южной Сибири в целом. Это открытие заставило многих ученых подозревать, что Сибирь заселялась неандертальцами в несколько волн миграции в разное время.

Антропологи проверили, так ли это на самом деле, точно измерив возраст недавно найденных останков неандертальцев и орудий труда, а также детально изучив технику их изготовления. В целом гипотеза подтвердилась.

Существование двух разных популяций неандертальцев на Алтае говорит о том, что эти древние люди не были «домоседами». Они могли мигрировать на большие расстояния, перенося с собой свою уникальную культуру, считают ученые.

Это сильно меняет представления ученых о поведении и жизни неандертальцев.

Ранее ученые воссоздали внешний облик древних обитателей Денисовой пещеры.

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