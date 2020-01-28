Ученые нашли в пещерах на Алтае новые следы миграции неандертальцев

Группа российских и зарубежных ученых нашла новые ископаемые свидетельства того, что неандертальцы несколько раз мигрировали на территорию Алтая и южной Сибири в целом. Это открытие заставило многих ученых подозревать, что Сибирь заселялась неандертальцами в несколько волн миграции в разное время.
Антропологи проверили, так ли это на самом деле, точно измерив возраст недавно найденных останков неандертальцев и орудий труда, а также детально изучив технику их изготовления. В целом гипотеза подтвердилась.
Существование двух разных популяций неандертальцев на Алтае говорит о том, что эти древние люди не были «домоседами». Они могли мигрировать на большие расстояния, перенося с собой свою уникальную культуру, считают ученые.
Это сильно меняет представления ученых о поведении и жизни неандертальцев.
Ранее ученые воссоздали внешний облик древних обитателей Денисовой пещеры.