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Ученые назвали лучшее средство от похмелья

Лучшее средство от похмелья — газировка с лимонным соком. К такому выводу пришли китайские ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу, пишут «Известия».

Алкоголь.
Алкоголь.
СС0

По словам специалистов, газированная вода с лимоном может уменьшить концентрацию ацетальдегида, который возрастает в организме после употребления алкоголя.

Газировка активизирует фермент, который ускоряет усвоение, расщепление и выведение побочных продуктов алкоголя из организма.

Ученые отметили, что похмелье зависит не только от злоупотребления алкоголем, но и от медленных процессов его усвоения, сообщает MedikForum.

Ранее главный нарколог Алтайского края рассказал, как провести праздники, чтобы не попасть в больницу.

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