Ученые назвали лучшее средство от похмелья

По словам специалистов, газированная вода с лимоном может уменьшить концентрацию ацетальдегида, который возрастает в организме после употребления алкоголя.
Газировка активизирует фермент, который ускоряет усвоение, расщепление и выведение побочных продуктов алкоголя из организма.
Ученые отметили, что похмелье зависит не только от злоупотребления алкоголем, но и от медленных процессов его усвоения, сообщает MedikForum.
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