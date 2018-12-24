Танцуйте! Главный нарколог Алтайского края рассказал, как провести праздники, чтобы не попасть в больницу

Сразу после новогодних праздников в крае на 30% увеличивается количество вызовов «скорой помощи» и обращений к врачам в связи с тяжелым абстинентным синдромом. Главный врач Алтайского наркологического диспансера Андрей Иванов рассказал, сколько и как нужно пить в новогоднюю ночь, чтобы достойно пережить праздник.

Сколько можно пить

Безопасная доза алкоголя составляет 150 граммов крепких напитков, до 250 граммов вина, 0,5−1 литра пива в сутки независимо от длительности застолья.

Если доза превышает безопасное количество на 50%, организм еще может справиться, если доза превышена многократно (иногда и на 400%), это ведет к похмельным состояниям.

Андрей Иванов,

главный нарколог Алтайского края:

Страна у нас большая, так что многие жители Алтайского края начинают отмечать Новый год по владивостокскому времени и далее по всем часовым поясам. Так не стоит делать, отметьте один раз.

По данным регионального минздрава, 2% всего взрослого населения Алтайского края больны алкоголизмом; 30% мужчин и 10% женщин трудоспособного возраста злоупотребляют алкоголем и находятся в группе риска; 50% употребляет алкоголь в умеренных дозах; 8−10% совсем не употребляют или выпивают символически.

Какие напитки выбрать

Андрей Иванов советует выбрать один алкогольный напиток и не смешивать его с другими. Из шампанского, с медицинской точки зрения, наиболее безопасен брют. Если решили пить крепкий напиток, то шампанское можно только пригубить под бой курантов.

Андрей Иванов,

главный нарколог Алтайского края:

Принципы, пришедшие к нам по традиции — «после первой и второй промежуток не большой» или «после первой не закусываю» — в корне вредны. Праздник может закончиться лицом в салате.

Как нужно пить

Врачи советуют пить мелкими порциями, хорошо закусывать и почаще проветривать комнату, где празднуете, особенно если планируется большая компания.

Употребление алкоголем ночью неблагоприятно, потому что все органы привыкли работать по режиму. После полуночи они «засыпают», и печень хуже метаболизирует спиртные напитки.

Андрей Иванов советует не засиживаться за столом, обязательно выйти на прогулку или потанцевать — словом, обеспечить двигательную активность.

Особенно осторожно употреблять алкоголь нужно тем, кто лечится от неврологических, психических и сердечно-сосудистых заболеваний. Перерыв между приемами препаратов и алкоголем должен составлять не менее двух-трех часов.

Не запивать водку пивом и наоборот — еще одно важное правило. Иванов говорит, что запивать и разбавлять спиртные напитки можно только чистой негазированной водой. Сладкие газировки многократно увеличивают шансы на тяжелое похмелье.

Как лечить похмелье

По социологическим опросам, 50% россиян испытывают физический и психологический дискомфорт 1 января.

По мнению главного нарколога края, рецепт «лечить подобное подобным» не работает: это приводит к еще большей алкоголизации и многодневному запою. Так что как бы тяжело ни было, нужно перетерпеть.

Пешая 30−40-минутная прогулка и контрастный душ могут спасти молодой и здоровый организм от похмелья. При этом не нужно излишней активности, тяжелая тренировка лишь усугубит положение.

Стоит пить больше жидкости — около 1,5−2 литров. Особенно эффективны натуральные, без сахара, яблочный или гранатовый соки, кислые морсы, кисломолочные продукты. Стакан теплой воды с медом и лимонным соком помогает ослабить похмелье. Полезными будут мясной бульон или уха, а также витамины, овощи и фрукты. Медикаменты можно применять в зависимости от симптомов — полисорб, янтарная кислота, обезболивающие.

При похмелье стоит отказаться от крепкого чая и кофе, а также от бани и сауны, чтобы еще больше не нагружать сердечно-сосудистую систему.

Андрей Иванов подчеркнул: отделение краевого наркодиспансера на ул. Дальней, 28 будет работать все каникулы круглосуточно.