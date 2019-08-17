Ученые назвали мужские качества, вызывающие сексуальное влечение у женщин

Во время исследований ученые смогли установить взаимосвязь между репродуктивными функциями организма женщин и особенностями характера мужчин. Специалисты изучили влияние различных качеств, таких как нарциссизм, макиавеллизм (грубое манипулирование человеком) и психопатия на популярность у женщин.
Исследователи пришли к выводу, что в первую очередь женщин привлекают мужчины с нарциссическим складом характера. Также представительницам прекрасного пола свойственно испытывать сексуальное влечение к суровым, брутальным, а порой даже инеприступным мужчинам.
Напомним, ранее ученые назвали возраст, в котором секс приносит вред.