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Ученые назвали мужские качества, вызывающие сексуальное влечение у женщин

Исследователи из Ягеллонского университета в Кракове (Польша) рассказали, какими качествами должен обладать мужчина, чтобы вызывать сексуальное влечение у представительниц противоположного пола, сообщает ФАН.

Секс
Секс
СС0

Во время исследований ученые смогли установить взаимосвязь между репродуктивными функциями организма женщин и особенностями характера мужчин. Специалисты изучили влияние различных качеств, таких как нарциссизм, макиавеллизм (грубое манипулирование человеком) и психопатия на популярность у женщин.

Исследователи пришли к выводу, что в первую очередь женщин привлекают мужчины с нарциссическим складом характера. Также представительницам прекрасного пола свойственно испытывать сексуальное влечение к суровым, брутальным, а порой даже инеприступным мужчинам.

Напомним, ранее ученые назвали возраст, в котором секс приносит вред.

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